Andres Jaeger: normaalsuse mõiste muutumine

Olen valmis selleks, et seda lugu ei avaldata. Kui avaldatakse, olen valmis vastu võtma kogu sopa, mis mulle kaela kallatakse. Vaikimist pean kuritegelikuks. Kogu asi on läinud (lastud minna) üle igasuguse piiri, absurdini. Sellele on kahjuks viimasel ajal kaasa aidanud ka läänest tulevad trendid ja Euroopa Liidu surveavaldused. Olen elanud pika elu, kauem kui praegune mehe keskmine eluiga seda lubab. See võimaldab kaasa rääkida normaalsuse mõiste muutumises üle mitme ajastu.