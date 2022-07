Ehitusjuhi telefoni pommitavad kõnedega nii teetöölised kui ka tellijad

OÜ RoadWest ehitusjuht Madis Pärli (vasakul) vuras neljapäeval Viljandisse, et aidata töömeestel välja mõelda, kuidas liiga väikeseks osutunud betoonrõngad kanalisatsioonikaevude alla paigutada.

Lõõskav päike, paduvihm, inimeste etteheited ja tellija kaebused – need kõik on teede ehitusega tegeleva OÜ RoadWest ehitusjuhile Madis Pärlile tuttavad mured, millega tuleb iga päev rinda pista. Kui ehitusjuhil on võimalik kuuma eest pageda autosse, kus huugamas konditsioneer, siis teetöölistel ei ole ilmataadi tujude eest kuhugi põgeneda.