Algselt pidi Horoskoobiga lavale astuma legendaarne Heidy Tamme. Kontserti alustades selgitas ansambli solist Martin Trudnikov, et lauljatar haigestus ootamatult koroonasse.

Selle peale kostus publikust murelikku suminat, kuid Trudnikov kinnitas, et kõik on siiski hästi ning Tammel on praegu vaja lihtsalt puhkust ja rahu.