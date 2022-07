Ühekorrapakendite luksus läheb tootjale ja tarbijale üha kallimaks maksma

Avalike pakendikonteinerite hulk on Tartus aastatega suurenenud. Probleem on aga ületäitumisega ja äraveo viibimise tõttu konteinerite ümbruse prügista­misega.

Euroopa Liidus tekkis 2019. aastal elaniku kohta ligi 177 kilo pakendijäätmeid, Eestis aga veelgi rohkem – ligi 200 kilo. Pakendijäätmed on muutunud suureks probleemiks terves maailmas, kuna pakendeid kasutatakse üha rohkem, nende valmistamine nõuab järjest enam ressursse, suur osa neist on ühekorrapakendid ja paljusid on raske ringlusse võtta.