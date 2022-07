Martin Järveoja müüb oma kiivri heategevuslikul oksjonil

Kõigil rallisõpradel on võimalik Järveoja ainulaadne võistluskiiver heategevusliku oksjoni raames endale soetada. Kiivrile on oma autogrammid andnud tänavuse Rally Estonia TOP 3 ekipaaži ning tennisist Anett Kontaveit. Kogu oksjonitulu annetab rallisõitja SA TÜK Lastefondile, et aidata haruldase haigusega lapsi.