Tarmu Kurm: ajastusest sõltub kõik

Eluaastate poolest kolmveerandsajandile lähenev Inglismaa laulja Chris de Burgh andis kaks aastakümmet tagasi välja plaadi «Timing is Everything», mille nimiloo põhisõnum on, et varem või hiljem avastame, et ajastusest sõltub kõik. Olenemata teemast, valdkonnast või jutuainest on just ajastusel määrav tähtsus. Too muusikaline sedastus meenus mulle, kui hiljuti käisin – või siis oleks korrektne öelda, et püüdsin käia – uue vahva rannaalarajatisega Emajõe väliujulas. Rannarajatise valmimise üle tunnen kirgliku vee-, päikese- ja suvesõbrana siirast rõõmu. Lõpuks sai tehtud see, mida paljud tartlased pikisilmi ootasid. Kiitus ja tunnustus selle eest!