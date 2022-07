Ameeriklane kaevas välja unustuse hõlma vajunud pargi väärika ajaloo

Varju on jäänud ka pargi üle sajandi pikkune ajalugu, selle on arhiivipimedusest üles leidnud aga seal lähedal elav Ameerikast pärit teadlane Keegan McBride, kellele on selle koha ajaloo säilitamine ja teadvustamine saanud südameasjaks. «Mulle ei mahu pähe, et see park on enam kui sajandi vältel olnud ülimalt oluline kultuurikese, kuid enam ei mäleta seda peaaegu et keegi,» sõnas McBride. «Kas tartlasi tõesti ei huvita?»