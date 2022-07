Karlova kooli uus maja edeneb, aga Kroonuaia kooli oma toppab

Praegu käivad suuremad tööd Salme tänaval Karlova koolile ümberehitatavas hoones ja Ropka teel Ristikheina lasteaias. Karlova kooli remondiks on arvestatud 5,9 miljonit eurot ja Ristikheina lasteaia põhjalikuks uuendamiseks 1,7 miljonit eurot.

Väärika maja uus nägu

Salme tänavale endisse Tartu ülikooli haridusteaduste instituuti kolib peatselt Karlova kool. «Ametlikult peab koolimaja valmima uue aasta alguseks, kuid me püüame kiiremini teha,» ütles kooli renoveeriva PVH Ehituse juhataja Reio Treier.

Kuna suure hoone ümberehitamine läks lahti siis, kui Ukraina sõda juba käis, oli kohe selge, et materjalid tuleb varakult ära tellida. «Hakkasime teise projektijuhiga juba alguses kärmelt materjale tellima, et selle taha midagi ei jääks,» seletas Reio Treier. «Nüüdseks on meil projekti lõpuni kogu materjal tellitud.»

Salme tänava koolimajas on eesmärk säilitada vana nii palju kui võimalik. «Põrandad jäävad, saavad veidi lihvi ja uue viimistluse. Samuti renoveerime uksed ja aknad,» rääkis Treier. Isegi tualettruumides on plaadid laotud nõnda, et need sobiksid maja hõnguga.

PVH Ehitus on pea 15 aastat Tartus koolide ja lasteaedade ehitustöid teinud. «Eks me kõik teame, millises seisus on need koolimajad, mida pole kunagi renoveeritud,» ütles Treier. «Ega see ilus pilt ole, mis vastu vaatab.»