Ärimehe taksoäpp teeb igast kundest ja sohvrist aktsionäri

«Ehkki Tulika ja GoTaksopark on koostööd teinud juba 20 aastat, tegutsevad need nüüd ühise nime all,» selgitas Tartu Taksopargi kaubamärgi all tegutsenud OÜ GoTaksopark juhatuse liige Kuno Koger. Ligi 40 Tartu Taksopargi masinat võõbatakse järgemööda Forus Takso värvidesse ning sõit on alanud.