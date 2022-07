Raadi punamonument ilmselt üleöö ei kao

Tartus on suure tõenäosusega surnukehi tunduvalt rohkem ja haudade lahti kaevamine nõuab suuremat tööd ja ettevalmistust.

«Komisjoni otsuse laekumise hetkest Tartu linn kindlasti asjaga viivitama ei jää,» ütles Tartu linnapea Urmas Klaas. «Linn on valmis koostöös kõikide asjasse puutuvate organisatsioonidega küsimuse kiirelt, viisakalt ja tsiviliseeritult lahendama.»

Seda, et Raadi monumendiga võiks minna nii nagu Rakveres, Lukas ega Klaas ei usu.

«Siin tuleb kindlasti haudade suuruse vahe mängu,» nentis Tõnis Lukas. «Tartus on suure tõenäosusega surnukehi tunduvalt rohkem ja haudade lahti kaevamine nõuab suuremat tööd ja ettevalmistust.»

Kuid ta kiitis Rakvere kolleege ja ametnikke, kes said monumendi teisaldamisega kiiresti hakkama.

Osa andmete kohaselt võib Raadi punamonumendi all olla kaks tuhat surnukeha või isegi rohkem. Kaitseministeeriumi tagasihoidlikumal hinnangul jääb sõjaohvrite arv monumendi all kolmesaja-neljasaja vahele.

Ka Eesti Rahva Muuseumis oodatakse monumendi teisaldamist. «Praegu on õige aeg punamonumentidega tegelemiseks ja muuseum jagab vaatekohta, et Raadi monument ei ole õige koht, kus hukkunuid mälestada. Selleks on kalmistud,» sõnas ERMi direktor Kertu Saks.