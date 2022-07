Rääbu päeval valmib ridakülatänava präänik

Laupäeval on taas tavalisest suurem põhjus Peipsi äärde sõita, nimelt toimub Kolkjas Rääbu päev. Nime on see saanud Peipsimaa külastuskeskuse maskotiks kujunenud tuulevurrilt, mis kujutab rattal rändavat rääbist. See omakorda on tihedasti seotud raamatuga «Rääbu», kuhu Pavel Varunin on kirja pannud Peipsi-veersed muinasjutud.