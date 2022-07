Teedeatlas aitab välja, kui kaovad elekter ja netilevi

«Paberile trükitud atlasel on näha ühekorraga palju rohkem infot kui mõne veebikaardi peal, trükitud kaardile oleme lisanud ka vaatamisväärsuste märgid,» kommenteeris Regio tootmisjuht Merle Annov. «Paljud inimesed on aru saanud, et väikeselt ekraanilt ei näe suurt pilti. Praegu on väga palju neid 60- ja 70-aastaseid, kellel on aega ja huvi ringi sõita, kas või suvelavastusi vaatamas käia. Ja olgem ausad, kohati ei ole meil Eestis kuigi hea mobiililevi.»