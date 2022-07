Miks läheb Ülikooli tänava sõidutee ühtäkki kitsamaks ja kõnnitee laiemaks?

Jalgteele ehitatud väljaulatuv osa on niinimetatud sõidutee kitsendus. Kivisillutiskattega osa on mõeldud jalakäijatele tänava ohutumaks ületamiseks. Laiemale osale tuleb ka jalgrattaparkla. Tegu on tavalise rattahoidlaga, mis paigutatakse ringi olemasolevalt asukohalt Ülikooli tänav 1 hoone esiselt alalt.