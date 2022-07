Mullu vallandatud Mart Laidmets sai kohtus väikese võidu

Laidmets rõhutas, et ta määrati haridus- ja noorteameti (Harno) peadirektori asetäitja ametikohale tähtajaliselt kuni 31.12.2021 ning palus seega kohtul muuta tema teenistusest vabastamise alust ja sätestada see, et ta vabastati teenistusest teenistustähtaja möödumise tõttu.