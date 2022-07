Tõnis Lukas näeb volikogu esimehena Kokka või Lotmanit

Kuna Isamaal on Tartu volikogus viis kohta, siis valik just väga suur ei ole. «Sel nädalal käivad arutelud, millisele kandidaadile volikogu esimehe koht paremini eraeluliselt ja ajagraafikuga klapiks,» kõneles Lukas. Ta ütles, et tõenäoliselt saab selle koha Kaspar Kokk või Mihhail Lotman. Uus esimees kinnitatakse ametisse 15. septembril toimuval volikogu korralisel istungil. Seni juhib volikogu tööd selle aseesimees Reno Laidre.