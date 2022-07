Valmis klaverimuuseumi püsinäitus

Eesti rahvuslik klaverimuuseum on oma eksponaate näidanud tartlastele mitmel väikesel väljapanekul, millest üks on praegu Jaani kirikus, ning muuseumi filiaal on varsti kümme aastat Luunjas tegutsenud. Täna avatakse kutsetega külalistele Valgamaal Holdre lossis esimene suur püsinäitus, mis muuseumi eestvedaja Alo Põldmäe teatel avaneb kõikidele huvilistele neljapäeval.