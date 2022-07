Viis autotäit politseinikke taltsutas kergliiklejaid

Kvartali ees patrullimine oli üks osa tänasest jaoskondadeülesest kergliiklusoperatsioonist, selgitas Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa. «Meil on patrullid väljas nii Tartu linnas, linna ääres, suuremates alevikes ja Jõgevamaal Põltsamaal,» lisas ta. «Teeme aktsiooni, et kergliiklejatega õnnetusi ei juhtuks. Neid on viimase aasta jooksul üha enam juhtunud.»