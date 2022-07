Tartu linnamuuseumi direktoriks saab Risto Lehiste

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski ütles, et mitme tugeva kandidaadi seast langes valik Lehistele tänu tema laialdasele kogemusele muuseumivaldkonnas. «Risto on juba juhtinud linnamuuseumis mitmeid näituseprojekte ja püsiekspositsiooni ettevalmistamist. Seetõttu on tal ka selge nägemus, kuidas saab linnamuuseum olla väljapaistev aastal 2024, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn ja möödub 800 aastat Tartu kandmisest Euroopa kaardile piiskopilinnana,» rääkis Kaplinski.

Risto Lehiste sõnul on tema peamine eesmärk Tartu linnamuuseumi direktorina muuseumi pildile toomine 2024. aastaks, et anda Euroopa kultuuripealinna külalistele atraktiivne ülevaade Tartu linna turbulentsest ajaloost. «Tartut on ajaloo jooksul korduvalt püütud hävitada, aga linn on ikka ja jälle tuhast tõusnud. Sellest ellujäämise kunstist, Tartu minevikust, olevikust ja tulevikust tahangi muuseumikülastajatele ja Euroopale jutustada,» ütles ta.

Lehiste hinnangul vajab linnamuuseumis ning mitmes filiaalis just näituste pool tugevalt arendamist, et olla vääriline partner Eesti Rahva Muuseumile, Tartu ülikooli muuseumile ning Ahhaa keskusele. «Selles mõttes on siinne muuseumide konkurents eriti tugev. Tartu linnamuuseumis töötavad pühendunud inimesed ning nende professionaalse panuse ja muuseumi ülimalt väärtuslike kogudega võib teha suuri asju. Usun, et ka minu enda eelnev kogemus aitab sellele kaasa,» lausus ta.

Risto Lehiste on töötanud muuseumivaldkonnas 2004. aastast. Ta on eest vedanud näitusi Eesti teatri- ja muusikamuuseumis ja Eesti ajaloomuuseumis, teinud näitustealast koostööd Tartu ülikooli loodusmuuseumi ning Brüsseli muusikainstrumentide muuseumiga. Lisaks on Lehiste juhtinud muuseumitegelase August Pulsti pidunädalate korraldamist ning Pulsti mälestusteraamatu koostamist, mis pälvis 2014. aastal Eesti muuseumide teadustrükise aastaauhinna.

2015. aastast on ta eest vedanud Eesti rütmimuusika ajaloo kogumist, uurimist ning eksponeerimist Eesti muusika kuulsuste koja nime all. Tartu linnamuuseumis olid tema viimased koostööd ajutise näituse «Sinna, kus olen pärija. Muutuv matmiskombestik keskajast ärkamisajani» teostamise ning muuseumi uue püsiekspositsiooni projekti juhtimine.

Lehiste on töötanud Eesti muusika kuulsuste koja tegevjuhina, Eesti teatri- ja muusikamuuseumi muusikaosakonna juhatajana ja osalenud Eesti rahvusliku folkloorinõukogu töös. Kultuurikorralduse magistrikraadi omandas ta Eesti muusika- ja teatriakadeemias.