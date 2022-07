Arhitektuuritudengid ehitavad Emajõe kaldale varjualused

Varjualune KINO on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise 1. kursuse tudengite loodud ning suvise ehituspraktika käigus valmis ehitatav õppeprojekt. Varjualuse kavandamine ja ehitamine on aastaid olnud EKA arhitektuuritudengite esimene suurem õppeülesanne, eelmisel talvel koolitöö käigus just Tartu jaoks välja töötatud ideede seast valiti välja üks projekt, mis nüüd ühiselt valmis ehitatakse.