Tartus on suvel kogu aeg midagi teha. Mulle meeldis siin just laupäeva õhtul, kui Rita Ray esines. See kontsert oli väga uhke. Linn oli rahvast täis, pole ammu nii palju inimesi näinud. Kõik tundsid end vabalt. Lapselapsed tulid nüüd ka Hollandist kolmeks nädalaks Eestisse puhkama ja tulime siia. Eelmisel aastal hüppasid nad siin basseinis. Sel aastal vett ei ole, nii et lähme jäätist ostma.