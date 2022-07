Lõunaregioonis kasvas koroonaviirusega nakatumine nädalaga 30 protsenti

Tõus on olnud 16 omavalitsuses 26st. Kõige suurem nakatumistase on Tartumaal (99 saja tuhande elaniku kohta). Eesti keskmine on 116 saja tuhande elaniku kohta.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti lõunaregioonist 36 uut nakatunut (võrreldes eelmise perioodiga, siis oli see 20). «Meil on praegu üks aktiivne hooldekodukolle, kuid sel nädalal võib lisa tulla, sest täna viime läbi ühes hooldekodus laustestimise,» märkis terviseameti lõunaregionaalosakonna juhataja Tiia Luht.

Kõige kõrgem vaktsineeritus lõunaregioonis on endiselt Tartumaal – 68 protsenti, sealhulgas ühe lisadoosiga 40 protsenti elanikkonnast. «Peame väga oluliseks elanikkonna vaktsineeritust, sest see vähendab haiglaravile sattunute arvu,» jätkas Luht.

Tartu ülikooli kliinikumi juhataja Joel Starkopfi sõnul on kliinikumis praegu 26 isolatsiooni vajavat haiget. «Möödunud nädalal oli see arv 15 juures ja veel nädal enne seda alla kümne,» rääkis kliinikumi juhataja. Intensiivravi vajavaid patsiente on kliinikumis üks.

«Kuigi viiruse levimine on raskesti ennustatav, näitavad märgid, et juuli teisel poolel ja augustis on oodata nakatumiste kasvu. Ilmselt oht ajas suureneb,» kõneles Starkopf.