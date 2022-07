Verekeskuse negatiivse B-grupi verevarud on täiesti otsas

«Absoluutne tühjus,» ohkas verekeskuse juhataja Helve König. Mõlema grupi doonoreid on pikemat aega vaja olnud.«Oleme küll doonoritele SMSe ja e-kirju saatnud, aga ainult kaks inimest on reageerinud,» kurtis juhataja.

Praegu on seis eriti nukker, sest inimestel on puhkus ja veredoonorlusele suurt ei mõelda. Samuti ongi negatiivse B-grupi verd Eesti elanike seas vähe. Kui selle varud on otsas, asendatakse negatiivse B-grupi veri negatiivse 0-grupi verega. Kui aga nii jätkub, pole viimastki võtta.