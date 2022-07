Liiklus Riia ringil ja Ringteel muutub sujuvamaks

Lähiajal valmib ka Riia tänava ringi poolne ots, liiklus pääseb seejärel 2+2 sõiduradadele. Lisaks ehitati Riia ringile bussipeatuste taskud. See tähendabm et ühistransport ei takista seal enam otseliiklejaid.

Linna poolt sõitjatel tuleb harjuda, et Tuvi tänavasse vasakpööret enam teha ei saa. K-Rauta ja teiste selle piirkonna poodidesse pääsemiseks tuleb ringristmikult naasta Riia tänavale ning seejärel pääseb parempöördega Tuvi tänavale.

Valmis on ka Aardla tänava Valga maantee poolne ots ning Kogujateede ühendused Raudtee tänavaga. «Kindlasti toob see leevendust FI piirkonna elanikele, kelle igapäevaelu ehitus ehk kõige enam on häirinud. Ka rattureid kutsun testima uusi kergteid, mis saavad alguse Selveri parklast, viivad Variku viadukti alt läbi ning ühenduvad raudtee äärsete kiirtega,» sõnas Paas.