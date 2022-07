GALERII ⟩ Leigol läbi vettinud fännid pidasid siiski naerusuil lõpuni vastu

Ott Tänaku ja Martin Järveoja esinemist ootasid inimesed aga ikkagi kõige rohkem ning kohe, kui eestlased olid pasunate ja lippude saatel ära tervitatud, hakkas rahvamass liikuma finišisse, et seal rallivõitjate katusele ronimist vaadata. Ja kui keset Leigo järvesid asuval saarel oli auhinnatseremoonia läbi saanud, algas tee tagasi parklatesse, mis oli omaette huumor.

Esmalt nägid inimesed vaeva, et jalad muda sisse ei vajuks, seejärel tuli oma masinatele hääled sisse saada. Oli ka mõni auto, mis enam mudastest rööbastest välja ei saanud ning tuli teise sõiduki abil välja tõmmata.

Oli fänne, kes särgi või plätud üldse ära võtsid, sest kui juba kõik on märg, mis siis enam. Rallifännid on saanud nende nelja päevaga elamused, mis erinevad eelmisest aastast nagu öö ja päev, aga on ikkagi ühed ning ainsad.