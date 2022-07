Teeäärsed letid ei kao kuhugi, sest kust sa mujalt nii head tomatit ikka saad?!

Varnjas oma koduväravas kauplev Jelizaveta Kuljova usub, et tema kasvatatud tomatite maitse räägib enda eest.

Kui linnaturul võib kauba päritolu kohta vassijaid, susserdajaid ja muid sulisid olla, siis mida kaugemale linnast sõita, seda ehedamaks muutuvad nii müüjad kui ka nende pakutav kraam. Ühed ütlevad, et teeäärne või kodukaubandus on vaikselt hääbuv majandusharu. Teised jällegi, et hoole ja armastusega ise toodetud toitu ei ületa mitte miski. Ka märgatavalt kallim hind mitte.