FOTOD ⟩ Raja talu pererahva diivani juurde kogunes oodatust rohkem külalisi

Kui mullu polnud talu lähedal kiiruskatsetel teist pealtvaatamisala ja võõraid liikus seal pigem vähe, siis tänavu oli uusi «sugulasi» palju juurde tekkinud. «Siin on igasugust rahvast, kõige kaugemad külalised on vist Poolast,» muigas perenaine Pille Rahvas.

Peremees Rein Vares oli veidi mures inimeste hulljulguse pärast. «Nad jooksevad viimasel hetkel üle tee ja see on natuke halb rajajulgestajatele,» selgitas ta. «Eelmisel aastal olime oma väikse pundiga, kõik nimed pidi kirja panema ja kogu ralli oli teistmoodi. Samas on inimesi rohkem ja seltskond lõbus.»