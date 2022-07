Video ja galerii ⟩ Ralliässad liiguvad linnas tsiklimeeste valvsa pilgu all

Kuigi suur osa energiast kulub rallisõitjatel ikka kiiruskatsetel, siis üheks stressirohkemaks osaks kogu rallist on võistlejate jaoks sõit läbi tiheda linnaliikluse. Et stressi veidi vähem oleks, on ralliässadele abiks Motohundi tsiklimehed, kes eskordivad iga WRC-auto linnaäärest ralliparki ja sealt pärast võistluspausi taas maanteele.