Vabatahtlikele anti rallipäevaks seljakotti kaasa üks võileib

Neeruti 1 kiiruskatse lõpusirgel olid piletimüüjad võtnud istekoha sisse ühe auto pagasniku äärel, sest enam nii tihedalt inimestelt piletit küsida vaja polnud. Selliseid hingetõmbepause neil õnneks päeva jooksul on, kuid siiski ei saa öelda, et süda oleks täiesti rahul.

«Toitlustamisega on lood raskemad, näiteks tänaseks ligi 12-tunniseks tööpäevaks anti meile vaid üks võileib. Aga sellega õhtuni ju tegelikult vastu ei pea,» selgitas Marta-Paula Tiidemäe. Üks probleeme toitlustuse tihedamaks organiseerimiseks peitub asukohas, kuhu nii kiiresti ja lihtsalt päeva jooksul ligi ei pääse. Ta lisas, et pühapäeva samal kujul ette ei võeta ja tuleb kasvõi ise toitu juurde osta.

Rallipublik on aga piletimüüjate sõnul muutunud rõõmsamaks, meeleolu on ülev ja inimesed üldiselt viisakad. Ainus asi, mille üle kurdavad paljudel katsetel nii vabatahtlikud kui pealtvaatajad, on levi. Mida pole, seda pole.