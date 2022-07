FOTOD ⟩ Vapper rajajulgestaja peab öösiti magama paljal põrandal

Neeruti 1 katsel puhus vilet oranžis vestis 20-aastane Matthias Lind, kes on pärit Rakverest, aga ralli ajaks tuli siiakanti lisaraha teenima. Tema päevad algavad vara, umbes seitsme paiku hommikul ja lõpevad pärast viimaseid kiiruskatseid. Seejärel sõidutatakse rajajulgestajad Kanepi kooli, kus saab ööbida ja järgmiseks päevaks välja magada. Tõsi, kuna Matthias Lind endale madratsit kaasa ei võtnud, tuleb ööd veeta magamiskotis kõval põrandal.

«Eks need ööd on huvitavad jah niimoodi, ilma madratsita lihtne pole,» ütles Lind ja tunnistas, et selg juba valutab. See aga tulenes ka sellest, et esimesel päeval tal raja ääres tooli polnud ja seismine andis tunda. «Mingi tool oli, aga see oli liiga madal. Ma meisterdasin endale ise istekoha seal, siis läks paremaks,» tõdes Lind. Aga ta ei virisenud, leidis aega nii ajakirjanikuga vestlemiseks kui ka inimeste ohutuse tagamiseks.

Fännid pole sel aastal nende tööd lihtsaks teinud, sest koroonapiirangud enam liikumist ei takista ning katseid ronitakse vaatama ka seal, kus see pole lubatud. «Eile oli juba probleeme inimestega, teistelt rajajulgestajatelt kuulsin,» sõnas Lind. «Minul endal pole ohtlikke olukordi tekkinud ja asjad sujuvad. Aga fännid on julged küll.»

Ta lisas, et kui kõik rajajulgestajad teeksid sama rangelt ja korrektselt tööd, ei oleks kuskil probleeme. Äkki on asi selles, et mõni tagasihoidlik noor ei taha pealtvaataja peale häält tõsta? «Nojah, ega mina olen ka muidu rahulik, aga kui on vaja, oskan kuri ka olla,» muigas Lind. Ilmselt oli ta kuri ka eilse ilma peale, sest võttis paduvihma vastu õhukeste riietega. «Mul ei olnud tõesti paksemaid riideid kaasas, aga vihma vastu ei saanud. Sellega tuleks küll edaspidi arvestada ja seda peaksid silmas pidama ka need, kes tahaksid järgmistel kordadel rajajulgestajana tööle tulla,» nentis Lind.