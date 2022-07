Reedene rallipäev tõi sadakond liiklusrikkumist

Ka andis üks murelik rallifänn eile teada, et Kanepi vallas rallikatse parklas seisab juba mitu tundi sõiduk, mille salongis on omanikku ootav koer. Politsei tegi kõne loomade varjupaika ja oli valmis juba sõiduki ust avama, kui masina juurde saabus sõiduki omanik. Välisriigi kodanik tunnistas, et ei mõelnud piisavalt põhjalikult läbi, kuidas rallimelus koera heaolu tagada, kuid lubas, et enam selliselt loomakest ta autosse ei jäta.