Saate «Ma näen su häält» rallifänn on raja ääres olnud lapsest saati

Rally Estonia esimesel täispikal võistluspäeval on raja ääres koha sisse võtnud rallifänn, kes on Eesti rahvale tuttav telesaatest «Ma näen su häält». Muusikaõpetaja Kätlin Värton esines selles saates just rallifännina, aga seda sellepärast, et ongi juba 10-aastasest saati raja ääres olnud.