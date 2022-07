Lemmit Kaplinski: Purukspommitatud linna keldris varjudes poleks tähtis, kas elekter on sotsiaalne või mitte

Sellises olukorras on Eestile kõige tähtsam, et riigil oleks toimiv valitsus, kes saab, oskab ja tahab töötada koos partneritega Euroopa Liidust, NATOst ja teistest organisatsioonidest selle nimel, et tagada meie ühine julgeolek. Sõja laienedes Eestisse muutuksid kõrvalisteks küsimusteks nii lasteaia kui hooldekodu tasu. Purukspommitatud linna keldris varjudes poleks tähtis, kas elekter on sotsiaalne või mitte, sest seda lihtsalt ei ole.