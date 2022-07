GALERII ⟩ Ralli avasõu tõi Raekoja platsile rahvast kui murdu

Kuigi veel ligi tund aega enne Rally Estonia avasõud sadas vaat et paduvihma, ei heidutanud see rallifänne Tartus Raekoja platsile suursündmuse avapauku jälgima tulemast. Poodiumil üles astunud muusikud ning sinna autodega tulnud rallisõitjad meelitasid raeplatsi pilgeni täis – just nagu peakorraldaja Urmo Aava oli unistanud.