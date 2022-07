TARTU TULEMINE ⟩ Linnakindlustiste järjekordne revisjon

Tartu on olnud läbi aegade ülekäigukohal lõunast põhja, üle Emajõe. Seda muldtõde pole vaja ilmselt enam korrutada, nagu ka seda, et see oli kindlustatud. Kahjuks me ei tea, kui palju oli kindlustisi muinasaegadel. Peaaegu kõik keskaegsed arhivaalid on hävinud.