Võlgades spordiklubi kasseerib klientidelt topeltsummasid

Tartu spordiklubi Impuls maksesüsteem on korrast ära ning võtab treenijate pangakontodelt topeltsummasid. Kuigi probleeme on klubil palju, siis basseini olemasolu ja hea asukoht aitavad kliente alles hoida.

Katkised treeningumasinad, tühjad šampoonidosaatorid ning logisev saunalava on vaid osa praeguste ja endiste spordiklubi Impuls klientide kaebustest. Peamine mure on rahaasjadega, mis on käest ära juba mitu kuud: ühel hetkel potsatab klubis sportija kirjakasti võlanõue, siis aga on järsku tekkinud mitmekuine ettemaks. Treenimise eest võetav tasugi kõigub siia-sinna.