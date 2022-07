Siiri Laidla: paradiis pojengide peidus

... Järjekordne unetu valge öö. Juba kella viie paiku hakkab aknast kosutava tuulehoo asemel soojust voogama. Kui saaks üürikest ööjahedust tagavaraks kilplaste moodi kotti toppida, nii, nagu nemad valgust kotti püüdsid! Mõtlen, et kilplased ei olnudki nii lollid, kui ehitasid akendeta maja. On see utoopia, et mõne aja pärast hakatakse ka meie akendele väljapoole musti luuke paigaldama? Nii, nagu märkasin Roomas, kui hullu turistina, keel ripakil, augustilõõsas piki kivitänavaid ja ajaloolisi müüre kappasin. Või arvatakse ikka, et need paar (paarkümmend, peagi ehk sadakond) kuuma suvepäeva tuleks lihtsalt ära kannatada? Merisiilikud on juba kohal. Varsti pikutame kodukase asemel kodupalmi all.