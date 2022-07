Mihkel Kunnus: isa, kes ei toida, peaks võimaldama noortel vähemasti katsetada

Kamp naksakaid noori tegi hiljuti petitsiooni, mis juhtis tähelepanu sellele, et tudengilinnas puudub tudengile taskukohaste hindadega söökla. Kirjutasin ka alla ja mitte ainult selleks, et avaldada toetust sümpaatsete noorte aktiivsusele. Probleem, millele see osutab, on reaalne ja kohe kindlasti võimendumas ning mida varem sellega tegelema hakata, seda parem. Selles, et sügis tuleb majanduslikult sünge, on ju põhjendatud üksmeel. Ja on rohkem kui võimalik, et mingit laadi toitlustusabi vajavad sügisel ka paljud mittetudengid. Hoian nüüd arutelu üleval ja püüan konstruktiivselt kaasa mõelda.