Hannes Varblase lahkumine ja mäletamine ja unustamine

Märtsi algus 1994. Hannes Varblane on sisenenud legendaarsesse kohvikusse Illegaard. Selleks ajaks olid ilmunud tema esimesed kaks luulekogu: «Mäel, mis mureneb» (1991), mis tõi autorile Betti Alveri luuleauhinna, ja «Sina armasta mind» (1993).

Ma tõesti tahtsin, soovisin südamest, et aeg peatuks, kui mu sõber Hannes Varblane suri. Ma teadsin, et seda ei juhtu, et inimesed ei pane aja peatumist ka siis tähele, kui aeg tõesti seisma jääks – sekundikski –, vaid sööksid oma söömisi, magaksid oma magamisi, kõnniksid oma kõndimisi ja loeksid oma lugemisi.