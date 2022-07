Akna- ja uksetootja ajab Skandinaavia maades vahendajate abita miljoniäri

2015. aasta augustis tootmist ja müüki alustanud Klar Home'ile tõi võimalus aknaid ja uksi otse tootjalt ehk vahendajateta osta kohe edu Taanis, Norras ja Rootsis. Nüüd ekspordib firma neisse maadesse sada protsenti toodangust just oma e-poe müügi kaudu. Nende e-poe ostja saab soovitud kauba kätte paar-kolm nädalat pärast tellimist. «Kui tulla turule erilaadse lahendusega, ei ole võimalik teha seda traditsiooniliste vahendajate kaudu, sest neil on juba väljakujunenud võrgustik ja puudub unikaalsus,» selgitas Klar Home'i tegevjuht. «Tänapäeval on nii palju tööriistu ja kanaleid, mis võimaldavad välisriigis tuntust hästi kasvatada ka vahendajateta.»