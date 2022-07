Kunstnik tähistab näitusega enda jõudmist poolele teele maailmalõpu alleel

Kuraator Kadri Asmeri sõnul on 30 aastat hõlmav valik lähtunud põhimõttest, et iga etapp on olnud vajalik loomingulise järjepidevuse hoidmiseks ja kunstiküpsuse saavutamiseks. Näituse põhifookused on eksperimenteerivail 1990. aastail ning alates 2000. aastatest domineerivaks saanud abstraktsel maaliloomingul. Omaette liini moodustab keraamika, mille juurde jõudis Sütevaka tudeerides ja töötades Barcelonas aastail 2014–2021.