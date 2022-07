Tartu Agro sai Euroopa Komisjoni vastu Üldkohtus võidu

Kolmapäeval langetatud otsuses kinnitas Euroopa Liidu Üldkohus, et AS Tartu Agro suhtes tehtud ebaseadusliku riigiabi otsus oli õigusvastane, teatas vaidluses Eesti põllumajandusettevõtet esindanud advokaadibüroo TGS Baltic.

Vaidlus sai alguse 2017. aastal, mil Euroopa Komisjon langetas talle esitatud kaebuse alusel otsuse algatada ametlik uurimismenetlus analüüsimaks, kas AS Tartu Agro on saanud ebaseaduslikku riigiabi.

Komisjon leidis enda 2020. aasta alguses tehtud otsuses, et Eesti riik on andnud ebaseaduslikku riigiabi liialt soodsa rendihinna näol ning see tuleb AS Tartu Agrolt tagasi nõuda. Seejärel esitaski maaeluministeerium AS Tartu Agrole riigiabi tagasinõude ning ettevõte maksis vastavad summad riigile tagasi.