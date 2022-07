Rally Estonia ajal saab Maarjamõisa haigla juurde maanduda helikopteriga

Rally Estonia, mis on ühtlasi nii autoralli WRC maailmameistrivõistluste etapp kui ka Eesti meistrivõistluste etapp, sõidetakse Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Peipsiääre ja Mustvee valla teedel, kus igal kiiruskatsel on tööl kuni kümme kiirabibrigaadi.

Dr Annika Uue kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnast tõstab esile, et kliinikum ja kiirabi on olnud Rally Estonia partneriks ka kahel eelneval aastal. «Korraldusmeeskonna ootus kliinikumile on erialadeülese kõrgetasemelise, kiire, operatiivse ning professionaalse arstiabi tagamine võistlejatele, kui seda peaks vaja olema. Tegemist on küll ohtliku spordialaga, ent tänapäevased turvanõuded ralliautodele on klass omaette ja väga raskeid õnnetusi toimub väga harva,» rääkis dr Uue.