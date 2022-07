Tormituuled andsid päästjatele mehiselt tööd

Kell pool seitse õhtul sai häirekeskus teate, et Avinurme alevikus Võidu tänaval poe parklas on kuusk kukkunud elektriliinidesse ja liinid vajunud auto peale. Juhtunust teavitati elektrikuid, kelle saabumine võttis aga aega, sest tehnikutel oli tormi järel väga palju väljakutseid. Päästjad tagasid liiklusohutuse kuni teehooldaja liiklust ümbersuunavad märgid paigaldas. Ohtlikud liinid märgistati.

Kell 17.14 teatati, et Kambja vallas Paali külas on torm murdnud neli puud talu sissesõiduteele ning rebinud eluhoonelt katuse, teises talus oli puu kukkunud kõrvalhoonele. Päästjad vabastasid tee puudest ja kontrollisid, et ei oleks ohtu inimeludele. Kohal käis valla esindaja, et selgitada elanike edasine abivajadus.