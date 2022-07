Haruldane kaader: kaks vikerkaart ja välk korraga

Klimatoloog Ain Kallise sõnul on hetke tabamine tõepoolest haruldane, kuid harukordne ilmastikunähtus mitte. «Teadupärast on vikerkaare jaoks vaja päikest, vihma ning vaatlejat. Olenevalt sellest, kus vaatleja asub, näeb ta ka vikerkaart – igal vaatlejal oma vikerkaar,» selgitas Kallis ning lisas, et tihtipeale käib vihmahoogudega kaasas ka pikne.