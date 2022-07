Odavama kodusooja võimalus käib paljudel tartlastel üle jõu

Võru tänava Kabeli-Side lõigul on soojatorustiku ehitus käinud suve algusest saati. Töö lõpeb seal paari nädala pärast.

Seljataha jäänud talv on pannud inimesed muretsema tuleva talve küttehinna pärast. Nii on aina enam tartlasi hakanud huvi tundma kaugküttega liitumise vastu, mis on praegu kõige soodsam kütteliik, suure hulga endale kuuluvaid hooneid viib kaugküttele üle ka linn.