Riia ringi ümber ehitava ASi GRK Infra ehitusjuht Kaido Ivask nentis, et materjalidega on raskusi, näiteks metallarmatuuri järel käidi Soomes.

Tartu suurim töö, Riia ringi ümber ehitamine on kulgenud piirangute ja katsumuste kiuste jõudsalt, suisa nii, et ehitaja on graafikust ees.