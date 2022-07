Heljo Pikhof: riik ei või oma inimesi laokile jätta

Olen kaugel sellest, et püüda hinnata, kes kolmest erakonnast koalitsioonileppest pigem võitis, kes kaotas, ehkki nii mõnelgi poliitikul on just see kombeks. Tore on, et ligi kuu aega kestnud läbirääkimised lõppesid tulemuslikult ja kokkulepe sai hea. Ja hea on see meie inimeste jaoks. Julgen arvata, et kõigi jaoks, aga eeskätt just nendele, kes praegustes kriisides vajavad leevendust ja lootust kõige rohkem.