Jüri Laurson: Eesti tarbijale on elekter luksuskaup

Hoolimata päikesepaistest ja suvetuulest peaks valitsusel olema aeg märgata, et talv tuleb ja energiakriisi lahenduseks on vaja kiiresti lahendus leida. Euroopa Liiduga uute elektriühenduste loomise korral tõuseb elektri hind Eesti tarbijale kordades, mitte protsentides. See täidab hästi riigi rahakotti. Üha kasvav hindade tõus ja energiakriis pärsib aga majandust, tühjendab niigi kesist tarbija rahakotti ning seab ohtu julgeoleku.