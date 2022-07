Gert Goršanov teenis Euroopas hõbemedali kulturismis

Goršanovi sõnul on tulemuse taga palju tööd, sest kulturismis on võistluseks valmistumine pikk protsess ning tähtsamad ettevalmistused algavad juba kuus kuud varem. «Põhirõhk on toitumisel, iga toidukord on grammitäpsusega kaalutud ja süüa tuleb ligi kaheksa korda päevas,» selgitas ta. «Lisaks tuleb teha kuni kolm tundi päevas jõusaalis trenni ning libastumisi ei saa endale lubada.»

Kui Portugali võistlust korraldas National Physique Committee Worldwide (NPC) ja võistelda lubatakse kõigil atleetidel, olenemata nende eelnevatest võistlustest, siis maailmas kõrgelt hinnatud teises kulturismi võistlussarjas The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) on muudel võistlustel osalemine keelatud. Viimases liigas võistleb ka Ott Kiivikas. «Kahjuks ei lubata ka selles liigas võistlevatel eestlastel mujal osaleda,» tõdes Goršanov.

Ta ise alustas kaks aastat tagasi Eestis NPC võistluse korraldamisega. Tänavuse aastani said osaleda kuni 90 kg ja 90+ kg kaalukategoorias kulturistid, tuleval aastal on kavas kategooriaid lisada.

Goršanovi sõnul tahtis Eesti kulturismi ja fitnessi liit tema korraldatud võistlust keelata, kuid ei leidnud juriidiliselt selleks alust. «Minu eesmärk on propageerida kulturismi, fitnessi ja jõusaalisporti. Kurb, kui Eestis arvab mõni organisatsioon, et see on ainult nende pärusmaa,» sõnas ta.