Tammeka peatreener lahkus võistkonna juurest keset hooaega

Kuidas on ta rahul kuuenda kohaga tabelis? «Ei saa senistele tulemustele anda täiesti positiivset hinnet, oleneb muidugi, millisest skaalast rääkida. Punkte võiks tabelis praeguseks hetkeks olla tõesti rohkem, aga midagi katastroofilist ka ei ole. Eesmärk on vähemalt kuuendale kohale püsima jääda või Kuressaarele võimalikult lähedale jõuda,» rääkis Tiirik.

Kes tulevikus võiks peatreeneri kohta täita, on tema sõnul veel vara öelda.

Revolutsiooni pole vaja

Peatreeneri rolli üle võtnud Marti Pähn märkis, et jaanuarist Portugali peatreeneri käe all võetud suund on olnud õige ning samamoodi tuleb jätkata. «Võistkonnas pole vaja revolutsiooni ning minu isik oli loogiline valik, sest olen kogu protsessi kõrval olnud. Mängijad on uudise vastu võtnud professionaalselt ja jätkame mängudeks valmistumisega,» selgitas ta.

Pähn ​tõdes, et peatreeneri vahetus ei tulnud negatiivse kogemuse pealt, seega ei ole ka põhjust liigseteks emotsioonideks. «Eks iga mängija puhul on see personaalne, aga üldiselt on tegemist ju jalgpalliga ning tõenäoliselt ei ole see esimene ega viimane treenerivahetus. Minu ülesanne on nüüd tõestada, et olen õige inimene sellel kohal,» sõnas Pähn.

Miguel Santos on enda sõnul saanud Tammeka treenimisest hea kogemuse ja ta kavatseb edaspidigi meeskonnal silma peal hoida. «Arvan, et neil on vaja vaimsel poolel muutust ning kui klubi suudab hoida alles kaheksakümmend protsenti mängijatest, on järgmine hooaeg veel parem,» nentis ta. «Kindlasti annaks juurde ka personali suurendamine ühe inimese võrra ning linn võiks teha kõik selleks, et Tammeka saaks veel tihedamini treenida Tamme staadionil.»

Pähn nõustus, et mängijatesse tuleb süstida veel enesekindlust ja usku eesmärkide täitumisse. Järgmine Tammeka mäng on 15. juulil koduväljakul Tallinna Levadiaga.